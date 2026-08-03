Zieht es Sturm Graz-Angreifer nach England?

Szymon Wlodarczyk hatte es nach einem Traumstart beim SK Sturm Graz nicht leicht. Nach wenig erfolgreichen Leihen befindet sich der Pole bereits im letzten Vertragsjahr.

Sein Saisonstart verlief dieses Mal durchaus vielversprechend. Nach seinem Treffer im UNIQA ÖFB-Cup gegen Seekirchen (3:0) erzielte er beim 1:1 gegen die WSG Tirol zum Ligaauftakt die zwischenzeitliche FÜhrung.

Geht es nach England?

Mit einem Jahr Restvertrag weckt das entsprechend Interesse. Laut dem Journalisten Peter O'Rourke beobachten mehrere Klubs aus der englischen Championship den 23-Jährigen.

2023 wechselte er für 2,2 Millionen Euro von Gornik Zabrze an die Mur, sein aktueller Marktwert beläuft sich auf 750 Tausend Euro. Aufgrund der Vertragssituation darf ein Transfer in diesem Sommer nicht ganz ausgeschlossen werden. Spätestens nach der Saison könnte ein Wechsel aber über die Bühne gehen.