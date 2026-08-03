NEWS

Zieht es Sturm Graz-Angreifer nach England?

Der Pole befindet sich im letzten Vertragsjahr. Es gibt Interesse aus der Championship.

Zieht es Sturm Graz-Angreifer nach England? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Szymon Wlodarczyk hatte es nach einem Traumstart beim SK Sturm Graz nicht leicht. Nach wenig erfolgreichen Leihen befindet sich der Pole bereits im letzten Vertragsjahr.

Sein Saisonstart verlief dieses Mal durchaus vielversprechend. Nach seinem Treffer im UNIQA ÖFB-Cup gegen Seekirchen (3:0) erzielte er beim 1:1 gegen die WSG Tirol zum Ligaauftakt die zwischenzeitliche FÜhrung.

Geht es nach England?

Mit einem Jahr Restvertrag weckt das entsprechend Interesse. Laut dem Journalisten Peter O'Rourke beobachten mehrere Klubs aus der englischen Championship den 23-Jährigen.

2023 wechselte er für 2,2 Millionen Euro von Gornik Zabrze an die Mur, sein aktueller Marktwert beläuft sich auf 750 Tausend Euro. Aufgrund der Vertragssituation darf ein Transfer in diesem Sommer nicht ganz ausgeschlossen werden. Spätestens nach der Saison könnte ein Wechsel aber über die Bühne gehen.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Bundesliga
2
SK Sturm Graz: Nächster Interessent für Ryan Fosso?

SK Sturm Graz: Nächster Interessent für Ryan Fosso?

Bundesliga
10
Rapid-Stammspieler fit für Europacup? "Gehe davon aus"

Rapid-Stammspieler fit für Europacup? "Gehe davon aus"

Bundesliga
5
Baidoo bleibt in Salzburg - Gibt es dennoch eine Einigung?

Baidoo bleibt in Salzburg - Gibt es dennoch eine Einigung?

Bundesliga
24
Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Bundesliga
40
Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Bundesliga
10
Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Bundesliga
69

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Championship SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt Szymon Wlodarczyk