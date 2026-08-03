Stürmer-Altstar verlängert bei Aufsteiger Schalke 04

Altstar Edin Dzeko verlängert bei Schalke 04!

Das gibt der Klub am Montag bekannt. Der 40-Jährige wird auch in der kommenden Spielzeit für die Knappen auflaufen, er erhält die Nummer 10.

Dzeko soll einen stark leistungsbezogenen Vertrag erhalten haben, dennoch soll sich sein Gehalt auf 900.000 Euro belaufen, durch Boni sollen bis zu 1,3 Millionen Euro möglich sein. Dzeko ist damit einer der Top-Verdiener beim Bundesliga-Aufsteiger.

"Ich finde, das ist eine super Sache."

"Edin hat Schalke 04 in seinen bisherigen rund viereinhalb Monaten etwas Besonderes gegeben", wird Youri Mulder, Direktor Profifußball bei Schalke 04, zitiert. "Er war Leistungsträger und Fan-Liebling und durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz immer Vorbild. In den Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Edin immer noch brennt. Deswegen haben wir die Überzeugung, dass er uns auch in der Bundesliga helfen wird. Edin bleibt Schalker – ich finde, das ist eine super Sache."

Dzeko stieß in der Rückrunde der Vorsaison zum Klub, er erzielte sechs Tore und drei Vorlagen in elf Spielen. Bei der WM war er mit Bosnien und Herzegowina im Einsatz.

Dzeko kommt bislang auf 111 Spiele in der Deutschen Bundesliga, in diesen erzielte er 66 Tore und steuerte 27 Vorlagen bei. Zuletzt spielte er 2010/11 in der Liga, damals mit dem VfL Wolfsburg.