"Richtige Entscheidung": Kalajdzic verabschiedet sich vom LASK

Erfolgreicher hätte die Leihe von Sasa Kalajdzic zum LASK mit dem Double-Gewinn für beide Seiten kaum sein können.

Für den ÖFB-Teamspieler geht es nach dem Ende der Leihe nun wieder zurück zu seinem Stammverein Wolverhampton nach England.

Auf Instagram verabschiedet sich Kalajdzic vom LASK und seinen Fans:

"Vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt"

"Was für ein Team, was für ein Spirit, was für eine Saison! Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich habe mich vom ersten Moment an wie zu Hause gefühlt und kann mich bei allen im und rund um den Verein nicht genug für die Unterstützung bedanken, die meine Familie und ich bekommen haben", schreibt der Stürmer auf Instagram.

"Uns wurde alle Zeit gegeben, die wir brauchten, um wieder in Form zu kommen, uns einzuleben, zu beweisen, dass das absolut die richtige Entscheidung für alle Beteiligten war – und zu zeigen, wozu LASK fähig ist", so Kalajdzic weiter.

Die Wolverhampton Wanderers sind als Tabellenletzter der Premier League in dieser Saison abgestiegen.