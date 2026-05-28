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Kehrtwende! Filipe Luis sagt wohl Bayer Leverkusen ab

Der Brasilianer soll stattdessen als Trainer in der französischen Ligue 1 anheuern.

Kehrtwende! Filipe Luis sagt wohl Bayer Leverkusen ab Foto: © IMAGO / Fotoarena
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Filipe Luis übernimmt wohl nicht das Traineramt bei Bayer 04 Leverkusen.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, heuert der Brasilianer in der Ligue 1 bei der AS Monaco an.

Monacos Generaldirektor, der Brasilianer Thiago Scuro, soll bei den Verhandlungen federführend gewesen sein. Luis unterschreibt demnach einen Vertrag bis Juni 2028.

Damit ist wohl auch das Aus des Belgiers Sebastien Pocognoli, der bei Monaco erst im Herbst 2025 als Nachfolger von Adi Hütter übernommen hatte, besiegelt.

Luis gewann mit Flamengo Copa Libertadores

Noch am Mittwoch galt Luis als Top-Kandidat in Leverkusen. Dort soll Trainer Kasper Hjulmand vor dem Aus stehen.

Luis spielte während seiner aktiven Zeit unter anderem für Atlético Madrid und Chelsea, seine Karriere beendete er in Brasilien bei Flamengo, wo er 2024 Cheftrainer wurde.

Der 40-Jährige gewann mit dem brasilianischen Großklub mehrere Titel, darunter die Copa Libertadores, den wichtigsten Titel im südamerikanischen Klubfußball.

Im vergangenen März wurde Luis bei Flamengo mit einem Punkteschnitt von 2,10 entlassen.

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