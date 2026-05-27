Borussia Mönchengladbach trifft Trainerentscheidung

Eugen Polanski wird weiter Trainer von Borussia Mönchengladbach sein.

Darüber informiert Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder in einer Medienrunde am Mittwoch. "Wir haben gemeinsam entschieden, mit Eugen als Cheftrainer weiterzumachen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass es personelle Veränderungen geben muss – im Spielerkader, aber auch im Trainerteam. Mit den ersten Transfers haben wir diesen Prozess schon gestartet", so Schröder.

Er sagt weiter: "Eugen hat als junger Trainer bei seiner ersten Bundesligastation schon einige Herausforderungen gemeistert. Er hatte keine langfristige Vorbereitung mit der Mannschaft, in der er etwas hätte aufbauen können. Er kam in einer schwierigen Situation – inklusive neuem Sportchef – und hat diese angenommen und am Ende auch zum Erfolg geführt. Er hat während der Saison zahlreiche Drucksituationen gemeistert."

Gutes Saisonfinish

Zudem habe der 40-Jährige das Ziel Klassenerhalt geschafft - wohl kein unwesentlicher Grund für das Festhalten am Trainer. "Jetzt wollen wir Eugen die Möglichkeit geben, eine Vorbereitung zu haben, um seine Ideen umzusetzen", bestätigt Schröder.

Zwischenzeitlich galt Polanski, der das Team zunächst im September als Interimstrainer übernommen hatte, als schwer angezählt. Vor allem der Start ins Kalenderjahr 2026 wurde verpatzt, in den letzten fünf Spielen der Saison wurde aber nur noch eine Partie verloren.

Gladbach beendete die Saison in der Deutschen Bundesliga auf Platz zwölf, neun Punkte vor dem Relegationsrang.