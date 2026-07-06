Nach Karriereende mit 30: Ex-BVB-Star kickt in Kreisliga weiter

Niklas Süle wird künftig in der Kreisliga weiterspielen. Das bestätigte der Innenverteidiger am Sonntag offiziell.

"Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist", so Süle gegenüber "Sky".

Der 30-Jährige beendete erst kürzlich nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund seine aktive Karriere als Profi (Hier nachlesen >>>).

Nur in Deutschland aktiv

Süle war in seiner Laufbahn immer wieder von Verletzungen gebeutelt. Seine Karriere startete er bei der TSG Hoffenheim, ehe er im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro zum FC Bayern München wechselte. Für den deutschen Rekordmeister absolvierte Süle 171 Spiele.

Im Sommer 2022 zog es ihn ablösefrei zu "Schwarz-Gelb". Für den Klub der beiden ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka machte der Innenverteidiger insgesamt 110 Partien. Für das DFB-Team lief er 49 Mal auf.

Jetzt geht es für Süle im Amateur-Bereich weiter: "Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können."