RB Leipzig lässt für neuen Verteidiger rund 30 Mio. Euro springen

Mit Maxime Estève dürfte RB Leipzig in Kürze einen neuen Innenverteidiger vorstellen.

Wie Fabrizio Romano und "Sky" übereinstimmend berichten, seien sich die "Roten Bullen" sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FC Burnley über einen Transfer einig.

Demnach konnte man eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro für den 24-jährigen Franzosen ausverhandeln. Durch weitere Bonuszahlungen könnte die Summe noch auf bis zu 32 Millionen Euro ansteigen.

Verteidiger dürfte Leipzig wohl noch verlassen

Ursprünglich soll in Leipzig offenbar angedacht gewesen sein, erst einen eigenen Abwehrspieler zu verkaufen, bevor man Estèves Deal klarmacht - aufgrund der unsicheren Marktsituation wollte man den Transfer nun aber doch frühzeitig über die Bühne bringen.

Castello Lukeba und El Chadaille Bitshiabu gelten jedoch nach wie vor als Verkaufskandidaten in Leipzig.

Estève wechselte 2024 von Montpellier zu Burnley und absolvierte seitdem 98 Spiele für die "Clarets". Nach Burnleys Abstieg aus der Premier League war er auf der Suche nach einer neuen Aufgabe.