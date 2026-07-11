Done Deal: Tabakovic kehrt nach Österreich zurück

Die Rückkehr von Haris Tabakovic in die ADMIRAL Bundesliga ist beschlossene Sache.

Red Bull Salzburg verpflichtet den bosnischen Stürmer von der TSG Hoffenheim und stattet ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2029 aus.

Die Bullen sind damit auf der Suche nach einem Stürmer mit einem klaren Profil fündig geworden, der Körpergröße, Persönlichkeit und Torriecher mitbringt:

Tabakvoic: "Bin hungrig auf Erfolge"

"Haris bringt genau diese Komponenten mit. Er hat bei seinen Stationen konstant getroffen und kennt zudem die österreichische Liga bestens", freut sich Marcus Mann auf den Angreifer.

Der Geschäftsführer Sport der Salzburger fügt hinzu: "Mit seiner Führungsqualität, Erfahrung und Physis wird er unserer jungen Mannschaft wichtige Impulse geben."

Der 32-jährige Stürmer freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, weil sich der ganze Klub wirklich sehr um mich bemüht hat. Ich bin hungrig auf Erfolge, und auch der FC Red Bull Salzburg steht für große Ambitionen – das passt perfekt zusammen."

Zuletzt auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach

Der in der Schweiz geborene Stürmer hatte seinen großen Durchbruch in Österreich geschafft und sich mit 67 Treffern in 90 Pflichtspielen für Austria Lustenau und die Wiener Austria in den Blickpunkt Deutscher Großklubs geschossen.

In seiner ersten Saison bei Hertha BSC wurde der Angreifer mit 22 Treffern direkt Torschützenkönig in der 2. Bundesliga und wechselte daraufhin im Sommer 2024 zur TSG Hoffenheim.

In der vergangenen Spielzeit hat Tabakovic auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach gespielt und in 35 Einsätzen 15 Tore beigesteuert.

Aufgrund seines WM-Einsatzes mit dem bosnischen Nationalteam steigt der Angreifer erst in rund zwei Wochen ins Mannschaftstraining ein.