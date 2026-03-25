Kehrtwende? BVB-Star könnte seinen Vertrag doch verlängern

Borussia Dortmund stellt die Weichen für die Zukunft.

Kapitän Emre Can wurde an den Verein gebunden, die auslaufenden Verträge anderer langjähriger Spieler werden dagegen nicht verlängert. Darüber hinaus ersetzt Ole Book Sebastian Kehl als Sportdirektor.

Offen ist hingegen die Zukunft der wohl wichtigsten Personalie: Nico Schlotterbeck. Der Vertrag des absoluten Leistungsträgers läuft im Sommer 2027 aus. Seit Monaten zieht sich der Vertragspoker hin.

Verlängerung soll kurz bevorstehen

Wie die "Sportbild" berichtet, stehen die Verhandlungen über eine Verlängerung kurz vor dem Abschluss. Bereits unter Book-Vorgänger Kehl seien die Verhandlungen weitgehend fortgeschritten gewesen.

Unterschrieben ist aber noch nichts, wie der "kicker" berichtet. Trotzdem gebe es positive Zeichen von Schlotterbecks Seite in Richtung Dortmund.

Ausstiegsklausel schon im nächsten Sommer?

Loses Interesse am 26-jährigen Innenverteidiger soll es von Real Madrid und dem FC Bayern München geben. In diesem Zusammenhang spannend: Laut "Sportbild" sei im neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert, schon ab Sommer 2027.

Schlotterbecks neues Arbeitspapier soll bis 2031 laufen. Inklusive Boni würde er auf ein Jahresgehalt von 14 Millionen Euro kommen. Anfang April sei mit einer endgültigen Entscheidung zu rechnen.