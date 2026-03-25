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Nicht Hütter! Italiener soll Topfavorit auf Spurs-Job sein

Die Mannschaft von ÖFB-Star Kevin Danso könnte von einem Italiener übernommen werden. Auch ein Premier-League-Coach wird gehandelt.

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Tottenham Hotspur steckt weiter tief in der Krise. Interimscoach Igor Tudor wartet immer noch auf seinen ersten Ligasieg, könnte sogar frühzeitig von Bord gehen. Der Klub ist aktuell im Abstiegskampf. Die Tabelle >>>

Englische Medien brachten zuletzt den Österreicher Adi Hütter mit dem Job in Verbindung. Transferinsider Fabrizio Romano nennt jetzt aber einen Italiener als Favorit.

Italiener soll bereit sein

Roberto De Zerbi (46/zuletzt bei Marseille) gelte als Favorit für eine Übernahme im Sommer. Dieser sei auch durchaus bereit für den Job im Sommer. Die Spurs mit ÖFB-Star Kevin Danso würden die Situation weiter evaluieren und die bestmöglichen Kandidaten abklopfen.

Intern diskutiert werde auch der portugiesische Fulham-Coach Marco Silva (48). Hütter wird von Romano nicht genannt.

Oliver Glasner, der Crystal Palace im Sommer verlässt, soll zudem bei Manchester United aus dem Rennen sein.

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