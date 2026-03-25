Christian Dobrick (29) schreibt Geschichte. Der U19-Trainer St. Paulis bekennt sich in einem Interview mit "Stern" und "RTL" als erster Trainer eines deutschen Profivereins öffentlich als homosexuell.

"Ich bin Fußballtrainer, 29 Jahre alt. Und warum ich hier sitze, ist am Ende: Ich bin schwul und das wollte ich einmal gesagt haben", so der junge Coach.

Dabei sei das Ganze ein Tabuthema in seinem Bereich. "Im Profifußball gelten Schwule noch immer als Außerirdische", so Dobrick.

Treffen in Salzburg beeinflusste Entscheidung

Lange war sich der 29-Jährige unsicher, ob er sich mit einem Outing nicht die Karriere verbaue.

Zwischen 2022 und 2025 arbeitete Dobrick in der Akademie des FC Red Bull Salzburg. Dort bewog ihn auch ein Treffen mit Jürgen Klopp zu seiner jetzigen Entscheidung. "Du kannst als Trainer sein, wer du willst, aber du musst für etwas stehen. Du musst du selbst sein", habe der Head of Football von Red Bull den Trainern dort vermittelt.

Dobrick ist sich sicher kein Einzelfall zu sein. "Aber was den Profibereich betrifft, vermute ich, dass es dort deutlich weniger Schwule gibt als im Bevölkerungsdurchschnitt. Weil der Druck in der Branche so groß ist, ein hetero-normatives Leben zu führen", so der Nachwuchscoach.

St. Pauli gibt ihm Rückendeckung. "Als FC St. Pauli stehen wir selbstverständlich hinter ihm und seinem Coming-out. Denn eigentlich ist es ganz einfach und sollte für alle gelten: Lieb' doch, wen du willst!", teilte der Klub mit.