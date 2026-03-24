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Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Nach dem Abgang von Luca Netz hält der Sportdirektor der "Fohlen" Ausschau nach einem neuen Außenverteidiger. Ein Spieler mit Österreich-Vergangenheit gilt als Topkandidat.

Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach? Foto: © GETTY
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Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz befindet sich Borussia Mönchengladbach aktuell klar auf Kurs in Richtung Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga.

Damit die "Fohlen" in der nächsten Saison nicht erneut um den Verbleib im Oberhaus zittern müssen, hält Sportdirektor Rouven Schröder bereits jetzt die Augen nach möglichen Verstärkungen offen. Besonders auf der Außenverteidiger-Position sieht der ehemalige Salzburg-Funktionär Handlungsbedarf.

Wie "Sky" berichtet, zeigt Borussia Mönchengladbach Interesse an einer Verpflichtung von David Herold. Der gelernte Linksverteidiger, der in der Rückrunde der Saison 2022/23 leihweise für den SCR Altach aktiv war, könnte den Karlsruher SC im Sommer für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel verlassen.

Dauerbrenner und Assistkönig beim KSC

Der 23-Jährige hat sich beim KSC zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Mit Ausnahme einer Gelbsperre verpasste der aus dem Bayern-Nachwuchs stammende Außenverteidiger in dieser Saison gerade einmal acht Minuten. Mit fünf Vorlagen zählt er zusammen mit Kapitän Marvin Wanitzek zu den besten Assistgebern seiner Mannschaft.

Der bis 2027 datierte Vertrag von Herold soll eine Ausstiegsklausel beinhalten, die sich laut "Sky" zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro bewegen soll. Damit würde der ehemalige Nachwuchsnationalspieler zu einem der teuersten KSC-Abgänge in der Historie aufsteigen. Platz eins belegt aktuell Torhüter Max Weiß, der im vergangenen Sommer für vier Millionen Euro zum FC Burnley wechselte.

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