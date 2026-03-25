Reunion mit Schröder? Ex-Salzburg-Coach sorgt für Spekulationen

Thomas Letsch musste Mitte Februar beim FC Red Bull Salzburg gehen. Damals waren die Mozartstädter noch Tabellenführer der ADMIRAL Bundesliga. Unter Daniel Beichler folgte der Absturz auf Rang vier. Die Tabelle >>>

Seit seinem Aus ist der Deutsche ohne Job. Mit einem Stadionbesuch sorgt Letsch jetzt für reichlich Spekulationen. Beim Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach war er nämlich vor Ort.

Das erwähnte unter anderem die "Kölnische Rundschau" und spielte damit auf ein mögliches Engagement an. Köln-Coach Lukas Kwasniok musste nach dem Remis tatsächlich gehen, interimistisch folgte allerdings Co-Trainer Rene Wagner nach.

Letsch und Schröder verbindet Salzburg-Zeit

Laut "GladbachLIVE" ist an den Köln-Gerüchten auch nichts dran. Viel eher verbindet Letsch eine gemeinsame Zeit mit Gladbach-Boss Rouven Schröder in Salzburg. Der Funktionär holte im Jänner 2025 seinen Landsmann an die Salzach.

Aktuell soll Eugen Polanski aber in Gladbach fest im Sattel sitzen. Könnte sich die Ergebnisse in den kommenden Wochen verschlechtern, dann könnte das Thema aber wieder heiß werden. Letsch und Schröder sollen ein gutes Verhältnis haben. Der Stadionbesuch des Ex-Salzburg-Coachs könnte auch lediglich erfolgt sein, um seinen alten Weggefährten zu treffen.