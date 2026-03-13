Fix! Duo verlässt den BVB zum Saisonende

Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) werden Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen.

Das bestätigt BVB-Sportchef Lars Ricken gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Die auslaufenden Verträge mit den beiden Spielern werden demnach nicht verlängert.

"Wir haben in dieser Woche mit beiden sehr offene und wertschätzende Gespräche geführt. Am Ende haben wir uns sowohl mit Niklas als auch mit Salih gemeinsam darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen", wird Ricken zitiert.

Keine Stammkräfte

Innenverteidiger Süle wechselte im Sommer 2022 vom FC Bayern nach Dortmund, für den BVB stand er in bewerbsübergreifend 108 Spielen am Platz. Verletzungsbedingt kam er in dieser Saison bislang aber nur auf elf Einsätze.

Özcan steht ebenfalls seit Sommer 2022 beim BVB unter Vertrag, wurde zwischenzeitlich aber zum VfL Wolfsburg verliehen. In der aktuellen Saison wurde er nur acht Mal eingesetzt, ist meist nur Ersatz.

Ebenfalls bereits fix ist bei den "Schwarz-Gelben" der Abgang von Mittelfeldspieler Julian Brandt (mehr dazu>>>).