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Ex-Sturm-Goalie kündigt Trainerjob in Bochum

Der ehemalige Schlussmann des SK Sturm Graz will eine eigene Torwartschule gründen.

Ex-Sturm-Goalie kündigt Trainerjob in Bochum Foto: © GEPA
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2015/16 hütete Michael Esser das Tor des SK Sturm Graz. Der Deutsche absolvierte für die Murstädter 41 Spiele, ehe er an Darmstadt verkauft wurde.

Nach seiner aktiven Karriere versucht sich Esser als Tormanntrainer, betreut beim deutschen Zweitligisten VfL Bochum Nachwuchsmannschaften, damit ist ab Sommer aber Schluss.

Esser plant Torwartschule

Esser hat seinen Job gekündigt. "Es schließt sich für mich ein Kreis, denn beim VfL habe ich meine Profikarriere begonnen und werde sie, wenn auch in anderer Funktion, hier beenden. Zukünftig werde ich mich verstärkt um meine Familie kümmern können, ohne dabei auf den Fußball zu verzichten. Mein Plan ist, in Kürze eine Torwartschule in Castrop-Rauxel zu eröffnen", so Esser.

Lob gibt es vom Nachwuchsleiter Pablo Thiam: "Ein großer Dank von meiner Seite an Bruno, der sich – wie auch schon als Spieler – total mit dem VfL identifiziert hat und dieses Engagement auch bei der Ausbildung unserer Nachwuchstorhüter an den Tag legt."

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