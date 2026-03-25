Bericht: Diese Top-Klubs beschäftigen sich mit Bayern-Star

Bereits in seiner zweiten Saison beim FC Bayern München könnte Michael Olise einen Bundesliga-Rekord brechen.

Mit 17 Torvorlagen in 25 Spielen fehlen dem Franzosen nur noch vier Assists auf den Bestwert von Thomas Müller (2019/20). Sieben Spieltage hat Olise noch Zeit, um die fehlenden Vorlagen beizusteuern.

So oder so zeigte der Flügel seine zweite starke Saison beim Rekordmeister und wird von einigen sogar als Ballon-d'Or-Anwärter ins Spiel gebracht.

Nicht nur deshalb gebe es laut unterschiedlichen Medien Interesse von Manchester City und Liverpool an Olise. Mit Salah kündigte der jahrelange Platzhirsch auf dieser Position seinen Abschied an. Wie die "Bild" und Transfer-Journalist Ekrem Konur berichten, soll auch Real Madrid die Möglichkeit eines Olise-Transfers prüfen.

Ist Olise unverkäuflich?

Mit einem Marktwert von 140 Millionen Euro ist der 24-Jährige der wertvollste Spieler der Bundesliga. Real sei laut dem Bericht sogar bereit, 165 Mio. Euro auf den Tisch zu legen.

Wie Sportvorstand Max Eberl erklärte, "verschwenden" die Bayern "keinen Gedanken" an einen Olise-Abgang. Der Vorstands-Vorsitzende Jan-Christian Dreesen betonte: "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat."

Olise besitzt noch einen Vertrag bis 2029 in München und hat keine Ausstiegsklausel.