Unter diesen Bedingungen könnte Jadon Sancho zum BVB zurückkehren

Jadon Sancho und Borussia Dortmund - ist das "echte Liebe"?

Aktuell wird über ein drittes Engagement nach 2017 bis 2021 sowie 2024 des Engländers bei den Schwarz-Gelben spekuliert.

Derzeit ist der Offensivspieler von Stammklub Manchester United an Aston Villa innerhalb der Premier League verliehen.

BVB-Rückkehr unter Bedingungen möglich

Wie die "Sport Bild" schreibt, wollen die Dortmunder das finanzielle Risiko im Falle einer Verpflichtung des Engländers gering halten. Das bedeutet: kein Handgeld, kein Mega-Gehalt für Sancho. Man erwarte "eine große Bescheidenheit".

Für Borussia Dortmund hat Jadon Sancho jedenfalls mit 158 Pflichtspielen die meisten seiner Karriere absolviert.

Rat von Ex-Kollege Reus

Marco Reus, BVB-Legende und langjähriger Kapitän der Schwarz-Gelben, hat einen klaren Rat für seinen ehemaligen Teamkollegen.

"Ich rate Jadon in erster Linie, zu schauen, wo er sich wohlfühlt und wieder zu seinem Spiel finden kann. Und wenn das beim BVB ist, dann wäre es sowohl für ihn als auch für Dortmund gut", so Reus.

Von Reus gibt es außerdem viel Lob: "Ich habe selten mit einem Spieler zusammengespielt, der instinktiv und in engen Situationen so gute Entscheidungen getroffen hat."