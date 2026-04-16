Hoffenheim-Abschied? Ex-Austrianer reagiert auf Wechselgerüchte

Fisnik Asllani ist aktuell wohl eine der heißesten Transferaktien der TSG Hoffenheim. Der 23-jährige Angreifer ist mit neun Treffern und acht Vorlagen der Topscorer der Sinsheimer.

Der Weg in eine Top-Liga scheint vorgezeichnet, mit dem FC Barcelona und Bayern München sollen sich bereits absolute Spitzenklub nach dem kosovarischen Nationalspieler erkundigt haben. Auch Borussia Dortmund soll intensiv um die Dienste des 23-Jährigen buhlen.

Asllani: "Was die Leute reden, kann ich nicht beeinflussen"

Bei "Sky" hat sich Asllani nun selbst zu den anhaltenden Gerüchten geäußert. "Ich versuche bei allem Drum und Dran einfach mein Lachen zu behalten. Das ist eine meiner größten Stärken", betont der ehemalige Austria-Leihspieler. "Ich versuche locker zu bleiben. Was die Leute reden, kann ich nicht beeinflussen."

Er selbst könne "nur das beeinflussen, was auf dem Platz ist." Die aktuellen Spekulationen wertet er als Anerkennung für seine starken Leistungen: "Am Ende ist es irgendwo auch ein gutes Zeichen, dass Leute reden. Weil das heißt, dass ich auch gut performe. Deswegen ist es natürlich gut, aber das interessiert mich nicht. Ich stehe auf dem Platz, ich haue alles rein. Bis zum letzten Spieltag."

Kommt es zu einem ligainternen Wechsel?

Wie die "Bild" berichtet, wird die Spur zum BVB immer heißer. Die erste konkrete Kontaktaufnahme soll bereits erfolgt sein. Die Schwarz-Gelben sind auf der Suche nach einem Ersatz für Serhou Guirassy, der den Verein im Sommer verlassen könnte.

Asllani steht im Kraichgau zwar noch bis 2029 unter Vertrag, dieser beinhaltet aber eine Ausstiegsklausel.