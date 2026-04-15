Scheidender Iraola in der deutschen Bundesliga gehandelt

Am Dienstag hat Premier-League-Klub AFC Bournemouth bekannt gegeben, dass Trainer Andoni Iraola den Klub mit Saisonende verlassen wird.

Der 43-Jährige wird bereits seit einiger Zeit mit neuen Vereinen in Verbindung gebracht. Unter anderem mit Athletic Bilbao, wo Iraola als Spieler über 500 Partien absolvierte.

Doch auch ein deutscher Bundesligist soll den ehemaligen Rechtsverteidiger auf dem Zettel haben.

Wie "talkSPORT" berichtet, zeigt Bayer 04 Leverkusen Interesse an Iraola. Bei der Werkself sitzt aktuell der Däne Kasper Hjulmand auf der Trainerbank, sein Vertrag läuft noch bis 2027.

Auch Hürzeler auf dem Zettel

Iraola heuerte im Sommer 2023 bei den "Cherries" an und führte den Klub auf die Plätze zwölf (2024) und neun (2025).

Aktuell liegt Bournemouth, das seit zwölf Ligaspielen ungeschlagen ist, auf Tabellenplatz elf.

Brighton-Coach Fabian Hürzeler, der ebenfalls noch bis 2027 an seinen Klub gebunden ist, gilt als weiterer Trainerkandidat in Leverkusen.

In diesem Fall müsste Bayer laut Medienberichten aber eine Ausstiegsklausel in zweistelliger Millionenhöhe ziehen.

Bei Bournemouth gilt indes ein Deutscher als Iraola-Nachfolger. Alle Infos >>>