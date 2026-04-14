Schicker verlängert mit Hoffenheim-Leistungsträger

Andreas Schicker treibt die Planung für die kommende Saison bei der TSG Hoffenheim weiter voran.

Nachdem zuletzt der Wechsel von Grischa Prömel zum VfB Stuttgart bekannt wurde, bleibt ein anderer Leistungsträger den Hoffenheimern erhalten.

Ozan Kabak verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag langfristig. Laut "Kicker" läuft das neue Arbeitspapier bis 2030, soll allerdings auch eine Ausstiegsklausel beinhalten.

Diese soll ab Sommer 2027 gezogen werden können und sich auf circa 25 Millionen Euro belaufen.

Schicker verlängert mit einer "zentralen Säule"

Kabak, der unter anderem schon für Schalke, Stuttgart und Liverpool spielte, wechselte 2022 für sieben Millionen Euro nach Sinsheim. In der laufenden Saison spielte der 26-jährige Türke 20 Mal für das Team von Christian Ilzer, dabei erzielte er vier Tore.

Sportchef Schicker sagt über die Verlängerung: "Es freut mich ungemein, dass sich Ozan trotz zahlreicher anderer Angebote bewusst für unseren Weg bei der TSG Hoffenheim entschieden hat. Das ist ein starkes Signal. Ozan hat sich nach seiner schweren Verletzung wieder zurückgekämpft und in dieser Saison wieder gezeigt, dass er eine zentrale Säule unseres Teams ist. Mit seiner Zweikampfstärke, Wucht, Torgefahr und seiner herausragenden Mentalität bringt er Qualitäten mit, die wir benötigen."