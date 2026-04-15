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Nach Rot in Köln: Marco Friedl kommt glimpflich davon

Werder Bremen muss nur im Nordderby gegen den HSV auf seinen Kapitän verzichten.

Nach Rot in Köln: Marco Friedl kommt glimpflich davon Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Marco Friedl (28) ist eigentlich der Dauerbrenner im Trikot des SV Werder Bremen. Um so bitterer war die Rote Karte am vergangenen Wochenende in Köln aufgrund einer Notbremse, am Ende musste sich das Team des Tirolers mit 1:2 geschlagen geben.

Zumindest halten sich die Auswirkungen im Rahmen. Friedl wurde, wie das DFB-Sportgericht verkündet, nur für ein Spiel gesperrt.

Betroffen ist ausgerechnet das wichtige Heimderby gegen den HSV. Cheftrainer Danie Thioune forderte den Kapitän dazu auf, eine andere Rolle einzunehmen >>>

Zum Auswärtsspiel gegen VfB Stuttgart (26.4.) steht Friedl dann aber wieder zur Verfügung. Bremen hat fünf Spieltage vor Schluss gerade einmal drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz (St. Pauli). Die Tabelle >>>

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