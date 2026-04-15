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Topklub möchte Julian Nagelsmann nach der WM vom DFB loseisen

Die WM 2026 könnte für Julian Nagelsmann das vorerst letzte Turnier als DFB-Trainer sein. Dem Deutschen winkt ein Trainerjob in der Premier League.

Topklub möchte Julian Nagelsmann nach der WM vom DFB loseisen Foto: © GETTY
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Kehrt Julian Nagelsmann dem DFB-Team nach der WM den Rücken? Gerüchte um eine Rückkehr des 38-Jährigen in den Klubfußball sind keine Seltenheit, doch nun gibt es eine konkrete Spur.

Wie das Sportportal "Givemesport" berichtet, forciert der englische Rekordmeister Manchester United eine Verpflichtung des deutschen Nationaltrainers nach der Weltmeisterschaft. Bis zuletzt galt Interimstrainer Michael Carrick als Favorit auf den Trainerposten, doch die empfindliche 1:2-Niederlage gegen Leeds United soll für ein Umdenken gesorgt haben.

Auf der Shortlist der "Red Devils" soll Nagelsmann ganz oben stehen. Demnach sollen noch im April erste Gespräche mit dem 38-Jährigen stattfinden. Trotz eines bis zur EM 2028 laufenden Vertrags beim DFB gilt eine Rückkehr in den Vereinsfußball als denkbar. Zudem soll Nagelsmann ein Engagement in der Premier League reizen.

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