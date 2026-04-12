Christian Ilzer wird in der kommenden Saison auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten müssen.

Denn laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg wird Grischa Prömel im Sommer von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart wechseln. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers mit Ende der Saison ausläuft, ist Prömel ablösefrei.

Der gebürtige Stuttgarter soll bereits den Medizincheck absolviert haben und der Vertrag beim VfB soll auch schon unterschrieben sein. Nur die offizielle Vermeldung soll noch ausstehen.

Prömel wechselte 2022 ablösefrei von Union Berlin nach Hoffenheim. In der laufenden Spielzeit gelangen dem 31-Jährigen in 30 Einsätzen acht Tore und zwei Vorlagen.