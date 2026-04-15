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Trauer um Ex-Lustenau-Sportchef Prinzen (57)

Bei Austria Lustenau herrscht nach dem Tod von Roger Prinzen Trauer. Zuletzt leitete er in Heidenheim das Nachwuchsleistungszentrum.

Trauer um Ex-Lustenau-Sportchef Prinzen (57) Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Roger Prinzen (57) ist tot. Das verkündet sein aktueller Arbeitgeber, der 1. FC Heidenheim, in einer Stellungnahme. Auch sein Ex-Klub Austria Lustenau äußert sich.

"Die FCH-Familie ist in tiefer Trauer: Unser sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Roger Prinzen, ist am gestrigen Montagabend im Alter von 57 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben", teilt der 1. FC Heidenheim mit.

Prinzen verbrachte Jahre in Vorarlberg

Dort leitete der 57-Jährige bis zuletzt das NLZ. Bereits als aktiver Spieler heuerte Prinzen in Österreich an, spielte zwischen 1996 und 1999 für Austria Lustenau, wechselte nach einem halben Jahr bei Greuther Fürth dann Anfang 2000 für dreieinhalb Jahre zum FC Lustenau.

Prinzen verbuchte 70 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga und kam in der österreichischen Zweitklassigkeit 60 Mal zum Zug.

2003 folgte die Rückkehr zur Austria als Manager und Sportlicher Leiter, ehe er den Klub 2009 wieder verließ. Zwischen 2007 und 2009 coachte er weiters die zweite Mannschaft der Vorarlberger.

Seit 2018 arbeitete er als NLZ-Leiter bei Heidenheim.

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