Kramaric-Poker: Schicker drohen Verhandlungen mit Starberater

Nachdem die internen Streitigkeiten zumindest vorerst ausgeräumt werden konnten, liegt der Fokus von Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim, jetzt wieder voll und ganz auf der Kaderplanung für die kommende Saison.

Der 39-jährige Steirer machte keinen Hehl daraus, dass er gerne mit Toptorjäger Andrej Kramaric verlängern würde, doch die Verhandlungen stocken. Dem Kroaten wurde jüngst ein verbessertes Angebot vorgelegt, dieses läge jedoch unter dem aktuellen Salär.

Hoeneß bezeichnete Zahavi als "geldgierigen Piranha"

Der Vertragspoker ist seit vergangenem Wochenende um eine weitere Facette reicher: Wie "Sky" berichtet, ist der 34-Jährige nach London zu Pini Zahavi gereist, um eine Zusammenarbeit auszuloten. Der Starberater könnte nun die Vertragsgespräche mit der TSG Hoffenheim übernehmen.

Der Berater von ÖFB-Kapitän David Alaba gilt als harter Verhandlungspartner - das bekam auch der FC Bayern im Jahr 2020 zu spüren: Uli Hoeneß bezeichnete ihn im Zuge der Verhandlungen über die Zukunft des Wieners als "geldgierigen Piranha".