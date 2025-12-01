Ausstiegsklausel enthüllt: So viel kostet Asllani im Sommer

Fisnik Asllani könnte im Sommer 2026 zum Transfer-Hit werden.

Der 23-jährige Angreifer der TSG Hoffenheim besitzt eine festgeschriebene Ausstiegsklausel. Diese liegt laut Sky Sport zwischen 25 und 29 Millionen Euro, abhängig vom Käufer.

Der Ex-Austrianer spielt eine starke Saison: In zwölf Bundesliga-Partien erzielte der kosovarische Nationalspieler fünf Tore und bereitete zwei weitere vor.

Schon in der vergangenen Spielzeit sorgte er auf Leihbasis bei Elversberg für Furore (19 Tore, 10 Assists).

Das Interesse ist groß, denn neben dem FC Bayern, dessen Sportdirektor Christoph Freund Asllani als „cleveren Jungen“ lobte, beschäftigen sich auch Borussia Dortmund sowie Klubs aus Spanien und Frankreich mit dem Stürmer.

Ein Premier-League-Wechsel gilt derzeit als unwahrscheinlich. Eine Entscheidung über seine Zukunft könnte bereits im ersten Quartal 2026 fallen.