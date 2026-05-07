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Ex-Rapid-Coach bewarb sich für Schalke-Posten - Wurde abgelehnt

Der ehemalige Schalke-Coach bewarb sich für den Aufsichtsrat im Klub. Er steht jetzt aber nicht am Stimmzettel.

Ex-Rapid-Coach bewarb sich für Schalke-Posten - Wurde abgelehnt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Schalke 04 ist aktuell in Aufstiegsfreude. Der Tiroler Miron Muslic führte den Klub zur Meisterschaft in der 2. Deutschen Bundesliga.

Der Aufstieg in die Bundesliga gelang zuletzt 2022 Ex-Rapid-Coach Mike Büskens als Interimstrainer. Die Klublegende wollte sich jetzt laut "Bild" in den Aufsichtsrat wählen lassen, daraus wird aber nichts.

Lediglich Holger Brauner, Michael Esken, Malte Stuckmann und Axel Hefer stehen am Stimmzettel, jene zwei mit den meisten Stimmen schaffen es ins Gremium.

Wahlausschuss lehnt Büskens ab

Laut "Bild" mussten sich die Bewerber am Montag und Dienstag dem Wahlausschusss stellen, dieser dürfte Büskens abgelehnt haben.

Büskens gilt eigentlich als Legende des Klubs, schon als Spieler trug er das Schalke-Trikot. Später engagierte er sich jahrelang in verschiedensten Funktionen im Verein.

2016 war er für 25 Spiele Trainer des SK Rapid, verließ den Klub mit einem Punkteschnitt von 1,64.

Schalke-Party! Muslic wird bei PK durchnässt

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