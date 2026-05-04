Kehrt Adi Hütter in die Deutsche Bundesliga zurück?

Seit seinem Aus bei der AS Monaco im vergangenen Herbst ist Adi Hütter ohne Trainerjob.

Dies könnte sich in naher Zukunft ändern. Hütter soll laut übereinstimmenden Berichten der "Frankfurter Rundschau" sowie "hr-sport" ein Kandidat für das Traineramt bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt sein.

Spätestens seit der 1:2-Niederlage gegen den HSV am Samstag wackelt Eintracht-Coach Albert Riera. Dass er in der kommenden Saison noch bei den "Adlern" an der Seitenlinie steht, gilt als ziemlich unwahrscheinlich.

Abgang mit Nebengeräuschen

Vor knapp fünf Jahren verließ Hütter die Eintracht in Richtung Gladbach - nicht ganz ohne Nebengeräusche. So bekundete er damals, in Frankfurt bleiben zu wollen, entschied sich aber dann trotzdem für einen Wechsel zu den "Fohlen". Hütters Aussage, wonach sich für ihn "nur die Farben ändern" würden, kam ebenso nicht gut an.

Mittlerweile habe man sich aber ausgesöhnt, wird berichtet. Auch Hütter selbst bezeichnete seine damalige Kommunikation als "Fehler".