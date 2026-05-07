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Wegen Bayern-Spiel: Ex-Salzburg-Coach mit Blitz-PK

Matthias Jaissle hatte wenig Lust auf die Pressekonferenz nach dem Spiel, interessierte er sich doch mehr für das Bayern-Spiel.

Wegen Bayern-Spiel: Ex-Salzburg-Coach mit Blitz-PK Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Matthias Jaissle hat die asiatische Champions League zwei Mal in Folge gewonnen. Der ehemalige Salzburg-Coach soll sich derzeit einen Wechsel zurück nach Europa gut vorstellen können >>>

Nach wie vor großes Interesse hat Jaissle an der UEFA Champions League. Der Deutsche schaffte einst mit Salzburg den Sprung ins CL-Achtelfinale, musste sich dort den Bayern geschlagen geben.

Am Mittwoch musste er selbst ran, schlug in der Saudi Pro League Al Fateh FC 3:1. Damit rangiert sein Team auf Platz drei der Liga.

Jaissle wollte lieber Bayern schauen

Wenig Lust hatte er auf die Pressekonferenz nach dem Spiel, lief doch zeitgleich die zweite Halbzeit von Bayern München gegen PSG im Halbfinale der UEFA Champions League.

Entsprechend machte er den Journalisten klar die Fragen schnell zu stellen. "Lasst uns das Bayern-Spiel nicht verpassen", wird er von "Ahli Central" zitiert.

Die Pressekonferenz war dann tatsächlich bereits nach kurzer Zeit vorbei. Jaissle dürfte zumindest die Schlussphase des CL-Halbfinals gesehen haben.

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