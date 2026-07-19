Ex-Austrianer wird wohl Teamkollege von zwei ÖFB-Stars

Dass Fisnik Asllani die TSG Hoffenheim in diesem Sommer verlassen dürfte, ist längst kein großes Geheimnis mehr. Zuletzt wurde der 23-Jährige allerdings immer wieder mit dem FC Barcelona oder Borussia Dortmund in Verbindung gebracht>>>.

Wie der "Kicker" und die "BILD" übereinstimmend berichten, steht der kosovarische Nationalspieler nun aber vor einem Transfer zu RB Leipzig. Die Sachsen sollen dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro ziehen.

Damit verlieren Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker wohl ihren begehrtesten Offensivspieler an einen direkten Ligakonkurrenten. In Leipzig wäre der ehemalige Leihspieler der Wiener Austria Teamkollege der beiden ÖFB-Nationalspieler Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald.

Leipzig setzt sich durch

Asllani lief in der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga für die Austria auf und kehrte anschließend nach einem erfolgreichen Intermezzo bei Elversberg zu Hoffenheim zurück. Mit starken Leistungen spielte sich der Angreifer in den Fokus mehrerer Topklubs – den Zuschlag erhält nun offenbar RB Leipzig.

Ganz so schnell wird der Wechsel jedoch nicht über die Bühne gehen. Aktuell haben die "Roten Bullen" mit Romulo und Conrad Harder bereits zwei Mittelstürmer im Kader. Noch ist offen, ob einer der beiden den Klub verlässt oder Asllani als zusätzliche Verstärkung kommt.