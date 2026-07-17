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Schicker könnte mit neuem Flügelspieler für Ausgabenrekord sorgen

Als Ersatz für den abgewanderten Toure sieht sich Hoffenheim-Sportchef Andreas Schicker in der Niederlande um.

Schicker könnte mit neuem Flügelspieler für Ausgabenrekord sorgen Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Nach dem Abgang von Bazoumana Toure zu Newcastle Toure für eine Rekordablöse von 50 Millionen Euro ist Andreas Schicker auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler.

Wie die niederländische Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtet, steht dabei Feyenoord-Talent Leo Sauer im Fokus der Kraichgauer.

Marktwert von sieben Millionen Euro

Die Gespräche mit dem Slowaken sollen bereits weit fortgeschritten sein.

Der 20-Jährige wird aktuell auf einen Marktwert von sieben Millionen Euro geschätzt. Die geforderte Ablösesumme soll allerdings darüber liegen.

Sauer könnte Ausgabenrekord sprengen

Für seine bisherigen sechs Neuzugänge hat Hoffenheim in diesem Sommer bereits rund 55 Millionen Euro investiert.

Sollte auch Leo Sauer verpflichtet werden, würde der Klub einen neuen Ausgabenrekord aufstellen.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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