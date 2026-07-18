Köln verpflichtet Sohn von England-Legende

Der 1. FC Köln sorgt mit einer besonderen Verpflichtung für Aufsehen.

Der Bundesligist gibt die Verpflichtung von Reigan Heskey bekannt.

Der 18-jährige Offensivspieler wechselt von der U21 von Manchester City an den Rhein und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Die Ablöse für den Flügelspieler soll rund zwei Millionen Euro betragen.

Sohn von England-Legende

Der Name Heskey dürfte vielen Fußballfans bekannt sein. Reigans Vater Emile Heskey zählt zu den größten englischen Stürmern seiner Generation.

Der mittlerweile 48-Jährige absolvierte über 500 Premier-League-Spiele, erzielte mehr als 100 Tore und lief 62 Mal für die englische Nationalmannschaft auf.

Mit den "Three Lions" nahm er unter anderem an den Weltmeisterschaften 2002 und 2010 sowie den Europameisterschaften 2000 und 2004 teil.

Großes Talent von Manchester City

Anders als sein Vater ist Reigan Heskey allerdings nicht im Sturmzentrum zuhause. Der 18-Jährige kommt vor allem auf den Flügeln zum Einsatz und gilt als eines der interessantesten Offensivtalente seines Jahrgangs.

Heskey verbrachte die vergangenen zehn Jahre im Nachwuchs von Manchester City und feierte in der abgelaufenen Saison unter Pep Guardiola sein Debüt für die Profimannschaft.

Im EFL Cup kam er gegen Huddersfield Town zum Einsatz.

Auch auf internationaler Ebene machte der Engländer auf sich aufmerksam. Bei der U17-WM im November 2025 erzielte Heskey in fünf Spielen vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Im Achtelfinale scheiterte England allerdings am sensationellen ÖFB-Team (0:4), das später Vizeweltmeister wurde.

"Einer der besten Offensivspieler seines Jahrgangs"

Köln-Geschäftsführer Thomas Kessler zeigt sich von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: "Reigan zählt mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs."

Heskey selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich wollte unbedingt zum 1. FC Köln kommen, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich bin bereit."