Die TSG 1899 Hoffenheim lässt Erencan Yardimci in die 2. deutsche Bundesliga ziehen.

Wie am Samstag vermeldet wird, wird der 24-jährige Stürmer an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Allerdings soll der Deal auch eine Kaufpflicht beinhalten. Ab wann diese greift, ist nicht bekannt.

"Die geschlossene Vereinbarung mit den Pfälzern beinhaltet die Möglichkeit, dass der Angreifer am Ende der einjährigen Leihe dauerhaft zum 1. FC Kaiserslautern wechselt", wird von Hoffenheimer Seite vermeldet.

Könnte Kaiserslauterns Rekordtransfer werden

Kaiserslautern zahlt zunächst eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro für Yardimci. Die Kaufpflicht soll bei fünf Millionen Euro liegen. Damit würde der türkische Angreifer zum teuersten Neuzugang Kaiserslauterns Vereinshistorie aufsteigen.

Kaiserslautern-Sportdirektor Marcel Klos freut sich über den Transfer: "Mit seiner Schnelligkeit und seiner Laufstärke sowie seiner intensiven Spielweise passt Erencan sehr gut zu unserem Spiel und bereichert unsere Offensive, was uns mehr Flexibilität gibt."

Kein Durchbruch in Graz oder Hoffenheim

Yardimci wechselte 2024 für vier Millionen Euro von Eyüpspor zur TSG, Andreas Schicker fädelte jedoch eine sofortige Weiterleihe zum SK Sturm ein. Bei den Grazern war er meist nur Joker, konnte aber immerhin drei Tore in 14 Einsätzen beisteuern.

In Hoffenheim blieb ihm der Durchbruch folglich auch verwehrt. Lediglich acht Einsätze machte der Türke für die erste Mannschaft der TSG.

Vergangene Saison war er an Eintracht Braunschweig verliehen, wo ihm in der 2. Bundesliga fünf Tore in 31 Einsätzen gelangen.