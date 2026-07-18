Neuzugang! Bayern-Juwel wechselt zu Adi Hütter

Adi Hütter darf sich über die Verpflichtung von Noel Aseko freuen.

Wie Eintracht Frankfurt am Samstag vermeldet, unterschreibt das Talent des FC Bayern München bei den Hessen einen Vertrag bis 2031.

Der Transfer des 20-jährigen Deutschen war nicht billig: Laut übereinstimmenden Medienberichten haben die Frankfurter eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro in die Hand genommen.

Damit zählt Aseko nun auch zu den Top 10 der teuersten Neuzugänge der SGE-Geschichte.

Frankfurt konnte Aseko "klaren Plan" aufzeigen

Aseko freut sich über den Transfer: "Es bedeutet mir sehr viel, hier zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und respektvoll und mir wurde ein klarer Plan für meine weitere Entwicklung aufgezeigt."

Aseko ist 1,78 Meter groß und im defensiven Mittelfeld zuhause. Ausgebildet wurde er in der Jugend von Hertha BSC, ehe er 2022 in die Jugendabteilung des FC Bayern wechselte.

Zuletzt für Hannover 96 aktiv

Die vergangenen eineinhalb Jahre verbrachte er in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 - zunächst per Leihe, dann wurde er fest verpflichtet von H96. Der FC Bayern kaufte Aseko jedoch noch in diesem Sommer um 2,5 Millionen Euro zurück.

In der 2. Bundesliga brachte es Aseko auf drei Tore und sechs Assists in 33 Einsätzen. In der 1. Bundesliga kam er noch nie zum Zug.

Gesunder Offensivdrang, starkes Antizipationsvermögen

Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche sagt: "Noel Aseko gehörte bereits vor zwei Jahren aus guten Gründen zum erweiterten Kreis der Bayern-Profis. Inzwischen hat er in Hannover in einer körperlich anspruchsvollen Liga eindrucksvoll nachgewiesen, dass er auch die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringt."

"Darüber hinaus zeichnet ihn für seine Position ein gesunder Offensivdrang ebenso aus wie ein außergewöhnliches Antizipationsvermögen. Wir sind überzeugt, dass Noel seine Stärken mit unserem Trainerteam und in unserem sportlichen Umfeld auch in der Bundesliga voll entfalten kann", Krösche weiter.