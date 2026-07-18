Kovac über Adeyemi-Wechsel: "Haben uns verabschiedet"

Der Wechsel von Karim Adeyemi zum FC Barcelona dürfte bald vor dem offiziellen Abschluss stehen, bei Borussia Dortmund wurde er bereits verabschiedet.

Transfer vor Verkündung: BVB stellt Adeyemi frei

Sein ehemaliger Trainer Niko Kovac sagt: "Wir haben uns von ihm verabschiedet. Wir wünschen ihm wirklich alles Gute, wenn es dann klappt – aber davon gehen wir aus."

Adeyemis Geschwindigkeit wird BVB fehlen

Vor allem eine Stärke des Ex-Salzburgers wird dem deutschen Bundesligisten laut dem 54-Jährigen abgehen: "Mit seiner Geschwindigkeit konnte man das eine oder andere aufreißen. Aber wir arbeiten daran. Wir werden fleißig schauen, dass wir die Spieler, die uns verlassen haben, adäquat und vielleicht sogar besser ersetzen. Das wird schwierig, aber daran arbeitet jeder Klub – auch wir."

Adeyemi bringt dem BVB gutes Geld. So kassiert der Verein wohl rund 22 Millionen Euro an Ablöse, mögliche Boni in Höhe von sieben bis neun Millionen Euro können noch dazukommen. Zudem sicherte sich der deutsche Bundesligist eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung von 35 Prozent.