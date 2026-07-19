Man City-Star vor überraschendem Abschied?

Die Zukunft von Phil Foden bei Manchester City ist plötzlich ungewiss. Der 26-jährige Engländer hat bei den "Skyblues" nur noch ein Jahr Vertrag und könnte den Klub im Sommer überraschend verlassen. Laut italienischen Medien sollen seine Berater den Offensivspieler bereits bei der AC Milan angeboten haben.

Ein Faktor für die aktuelle Situation ist auch der Abgang von Pep Guardiola. Der ehemalige City-Coach galt als großer Förderer Fodens und setzte lange auf den Eigenbauspieler.

Unter dem Spanier verlor der Engländer zuletzt seinen Status als unumstrittener Stammspieler und konnte in einer schwachen Saison nicht an frühere Leistungen anknüpfen. In 50 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich 17 Scorer, im Jahr 2026 blieb Foden generell ohne Torerfolg.

Mit 26 Jahren schon eine Legende

Trotz der Formkrise bleibt Foden eine City-Legende. Der Offensivspieler durchlief sämtliche Nachwuchsstufen des Vereins, debütierte 2017/18 bei den Profis und kommt mittlerweile auf 369 Einsätze sowie 110 Tore für Manchester City.

Auch im englischen Nationalteam absolvierte er bereits 49 Partien, wurde von Thomas Tuchel aufgrund seiner schwachen Form aber nicht für die WM 2026 nominiert.

Milan müsste Star verkaufen

Ein Wechsel zur AC Milan hängt allerdings von einem möglichen Abgang Rafael Leãos ab. Die Rossoneri könnten die Ablöse für Foden nur stemmen, wenn der portugiesische Star verkauft wird.

Leão steht unter anderem bei Tottenham Hotspur hoch im Kurs und könnte mit einem Transfer in die Premier League die finanziellen Mittel für einen Foden-Coup freimachen.