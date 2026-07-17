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Offiziell! Leipzig schlägt beim Premier-League-Absteiger zu

Der deutsche Bundesligist holt einen neuen Innenverteidiger und bezahlt dafür eine ordentliche Summe.

Offiziell! Leipzig schlägt beim Premier-League-Absteiger zu Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
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Nächster Neuzugang für RB Leipzig!

Der deutsche Bundesligist verstärkt sich mit Maxime Esteve vom FC Burnley. Das geben die "Roten Bullen" am Freitag offiziell bekannt.

Laut verschiedenen Medienberichten fließt eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro zum Absteiger der Premier League. Mit Bonuszahlungen könnte der Deal die 30-Millionen-Marke überschreiten. In Leipzig erhält er einen Vertrag bis 2031.

Vorgriff auf einen Abgang?

Der 24-jährige Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 34 Spiele in der Premier League und war gesetzt. In Leipzig könnte er ein Vorgriff auf einen bevorstehenden Abgang von Castello Lukeba oder El Chadaille Bitshiabu sein.

Burnley holte den Franzosen im Sommer 2024 für zwölf Millionen Euro aus seiner Heimat von Montpellier.

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