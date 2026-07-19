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Neuer Klubrekord! Chelsea holt wohl englischen WM-Fahrer

Die "Blues" schlagen erneut auf dem Transfermarkt zu und investieren eine neue Rekordsumme. Der Engländer löst damit Enzo Fernandez an der Spitze ab.

Neuer Klubrekord! Chelsea holt wohl englischen WM-Fahrer Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © LAOLA1
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Die Premier League steht vor ihrem nächsten Blockbuster-Deal!

Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt Morgan Rogers für rund 137,6 Millionen Euro von Aston Villa zum FC Chelsea. Damit wäre der englische WM-Fahrer nach Alexander Isak der zweitteuerste Transfer in der Premier-League-Geschichte.

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Arsenal zieht den Kürzeren

Der 23-jährige Offensivspieler soll nach seiner Rückkehr aus Amerika bei den "Blues" die obligatorischen medizinischen Untersuchungen durchführen und dann einen Vertrag bis 2032 unterschreiben. Zwischen allen Parteien soll es bereits eine mündliche Einigung geben.

Rogers war auch lange auf der Liste des FC Arsenal. Jetzt macht also der Stadtrivale um Neo-Coach Xabi Alonso das Rennen. Der Engländer kommt in der abgelaufenen Saison auf 14 Tore und elf Vorlagen in 55 Spielen für Aston Villa.

Bei Chelsea löst er nun Enzo Fernandez als Rekordtransfer ab. Der Argentinier kam im Jänner 2023 für 121 Millionen Euro.

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