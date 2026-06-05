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Entscheidung um Gregoritsch-Verbleib in Augsburg wohl gefallen

ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch spielt seit der Rückrunde leihweise wieder für den FC Augsburg. Nun soll eine Entscheidung über den Verbleib gefallen sein.

Entscheidung um Gregoritsch-Verbleib in Augsburg wohl gefallen Foto: © IMAGO / ActionPictures
Textquelle: © LAOLA1
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Michael Gregoritsch dürfte auch in der kommenden Saison für den FC Augsburg auflaufen.

Demnach soll der Tabellenneunte der abgelaufenen Bundesliga-Saison die Kaufoption auf den ÖFB-Nationalteamspieler ziehen. Das berichtet die "Augsburger Allgemeine". Der Transfer dürfte dabei wohl noch vor der WM-Endrunde offiziell werden.

Der 32-jährige Angreifer ist im Jänner nach einem halben Jahr beim Bröndby IF nach Augsburg zurückgekehrt, wo er bereits vor seinem Engagement beim SC Freiburg gespielt hat.

Für die Schwaben hat er in der Rückrunde in 17 Spielen sechs Tore erzielt und weitere drei Treffer aufgelegt. Die Kaufoption soll sich demnach auf nur 500.000 Euro belaufen.

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