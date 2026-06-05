Einigung erzielt! Bayern-Torwart wechselt nach England

Daniel Peretz und der FC Bayern München gehen getrennte Wege. Dies bestätigte der deutsche Rekordmeister offiziell.

Der 25-jährige israelische Nationaltorhüter, der 2023 für rund fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv an die Säbener Straße gewechselt war, konnte sich beim deutschen Rekordmeister nie nachhaltig durchsetzen.

Insgesamt absolvierte Peretz lediglich sieben Pflichtspiele für die Münchner – vier in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal und eines in der Champions League.

Zuletzt war der zwölffache Nationalspieler Israels bereits in die zweite englische Liga an den FC Southampton verliehen. Dort wusste Peretz in der Rückrunde zu überzeugen und kam auf 26 Einsätze, in denen er acht Mal ohne Gegentor blieb.

Bayern plant ohne Peretz

Beim FC Bayern spielt Peretz sportlich keine Rolle mehr in den Zukunftsplänen. Der deutsche Rekordmeister will in der kommenden Saison mit Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich in die Spielzeit gehen.

"Daniel hat sich beim Southampton FC nach seinem Wechsel im Winter umgehend als Nummer eins etabliert und dort eine neue sportliche Heimat gefunden", erklärte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. "Wir danken ihm für die gemeinsame Zeit in München: Er ist ein toller Charakter und hat sich stets hochprofessionell eingebracht."

Der deutsche Rekordmeister plant indes selbst einen Transfer.

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