Deutsche Bundesliga zeichnet Michael Gregoritsch aus

Michael Gregoritsch konnte seine Zukunft noch vor der WM klären. Der Österreicher bleibt in Augsburg an Bord >>>

Vorab durfte er sich über einen Preis der Deutschen Bundesliga freuen. Fans, Klubs und Experten kürten ihn mit dem Award "Fair Play of the Season".

Den Titel erhält er aufgrund einer Aktion gegen Ex-Klub HSV. Nach einem Zweikampf kurz vor dem Strafraum entschied Schiedsrichter Deniz Aytekin zunächst auf Foulspiel von Fabio Vieira. Gregoritsch stellte jedoch klar, dass kein Vergehen vorlag. Die Entscheidung auf Freistoß für den FC Augsburg wurde daraufhin zurückgenommen..