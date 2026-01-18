NEWS

England oder Italien: Wechselt Wimmer noch im Winter?

Gerüchte um einen Abgang des Offensivspielers reißen nicht ab.

Die Zukunft von Patrick Wimmer ist weiterhin offen.

Kurz vor Weihnachten sollen offenbar Gespräche zwischen dem neuen Wolfsburg-Sportchef Pirmin Schwegler und dem Spieler gestartet sein.

Eine offizielle Verlängerung von Wimmers Vertrag, der Stand jetzt bis Sommer 2027 läuft, gab es aber noch nicht. Darüber hinaus gebe es weiterhin Interesse aus England und Italien, wie Transfer-Insider Rudy Galetti berichtet.

Europacup-Rennen oder Niemandsland?

Konkret gehören Fulham und Everton sowie Bologna, Lazio und die Fiorentina zu jenen Klubs, die sich näher mit dem 24-jährigen Tullner beschäftigen.

Derzeit seien die Gespräche zwar noch nicht fortgeschritten, das könnte sich dem Bericht zufolge aber schnell verändern. Sogar ein Wechsel in diesem Winter dürfte nach wie vor nicht ausgeschlossen sein.

