Manuel Neuer hat Zukunftsentscheidung wohl getroffen

Manuel Neuer hat sich entschieden.

Lange Zeit ließ der 40-Jährige seine Zukunft offen, sein Vertrag beim FC Bayern München läuft im Sommer aus.

Wie die "Abendzeitung" schreibt, dürfte der Keeper diesen um ein weiteres Jahr verlängern. Seit 2011 hütet der 124-fache deutsche Nationalspieler bereits das Tor an der Säbener Straße.

Freund dementiert Einigung

Neben Neuer wird Jonas Urbig also weiter die Nummer zwei beim deutschen Rekordmeister bleiben. Urbig soll sich dem Bericht zufolge aber künftig die Spielzeit mit dem Routinier teilen. Sven Ulreich und Leonard Prescott komplettieren das Torwartteam. Für die aktuell verliehenen Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (FC Southampton) scheint es keine Zukunft in München zu geben.

Von einer bevorstehenden Einigung will Sportdirektor Christoph Freund auf einer Pressekonfernez nichts wissen. Der Slazburger macht klar: "Davon höre ich zum ersten Mal. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist Mitte April und wir haben die Gespräche mit ihm noch nicht geführt. Wir haben immer gesagt, wir sind mit Manu in Kontakt."