Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Toppmöller

In den letzten Tagen kamen immer mehr Gerüchte auf - nun soll es fix sein. Wie "Sky" berichtet soll sich Eintracht Frankfurt von Dino Toppmöller getrennt haben.

Der 45-Jährige war rund zweieinhalb Jahre lang Trainer des Bundesligisten. Zuletzt schaffte das Team am Freitag den Last-Minute-Ausgleich gegen Werder Bremen. In 18 Spielen erhielt Frankfurt bis jetzt dennoch 39 Gegentore. In der Tabelle sind die Frankfurter Siebenter.

Nach dem letzten Spiel vermeldete Sportvorstand Markus Krösche im Interview, dass die Mannschaft immer dieselben Fehler mache.

Zu Toppmöller konnte er sich nicht klar bekennen: "Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen", erklärte er auf die Frage nach dem Trainer.