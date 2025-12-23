NEWS

Gespräche über Wimmer-Zukunft bei Wolfsburg gestartet

Im Sommer gab es noch Spekulationen über einen Wimmer-Abgang. Im neuen Jahr könnte der Vertrag beim VfL verlängert werden.

Der VfL Wolfsburg möchte mit Patrick Wimmer verlängern. Das berichtet die "Wolfsburger Allgemeine".

Demnach gab es am vergangenen Wochenende im Zuge von Wolfsburgs Heimspiel gegen Freiburg (3:4) Gespräche zwischen VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler und der Wimmer-Seite.

Aktuell läuft der Vertrag des ÖFB-Nationalspielers noch bis Sommer 2027. Zu Beginn des neuen Jahres soll es weitere Gespräche geben.

Wechselgerüchte im Sommer

Wimmer spielt seit 2022 für die "Wölfe" und stand bisher in 91 Pflichtspielen für den VfL auf dem Feld (13 Tore, 18 Assists).

Im vergangenen Sommer gab es Spekulationen über einen Transfer des 24-Jährigen. Brighton & Hove Albion, West Ham United und RB Leipzig galten als Interessenten.

Der Offensivspieler blieb jedoch in Wolfsburg und schoss vor der Winterpause seine ersten Saisontore. Beim 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach erzielte Wimmer einen Doppelpack.

