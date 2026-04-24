Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga

ℹ️ Sommer-Abgang rückt näher! Mehrere deutsche Bundesligisten im Rennen um Shootingstar Elias #Havel (23) @tsv_hartberg. Bundesliga D 🇩🇪 gilt als Ziel des pfeilschnellen Stürmers. Durchbruchsaison 2025/26: 15 Tore & 4 Assists in 31 Spielen. @SkySportAustria @SkySportDE #TUAustria pic.twitter.com/fc1AjxuJXd— Eric Niederseer (@Sky_EricN) April 23, 2026
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