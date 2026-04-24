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Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga

Mit bis dato 19 Scorern hat der Offensivmann internationales Interesse geweckt. Ein Abgang im Sommer gilt als wahrscheinlich.

Hartberg-Torjäger vor Absprung in die Deutsche Bundesliga Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Läuft Elias Havel kommende Saison in der Deutschen Bundesliga auf?

Mit 15 Toren sowie vier Assists - also in Summe 19 Scorern in 31 Partien - macht der 23-Jährige beim TSV Hartberg in dieser Saison gehörig auf sich aufmerksam.

Wie "Sky" nun berichtet, könnte im Sommer nun der nächste Schritt in seiner Karriere erfolgen: ein Wechsel ins Ausland. Deutschland gilt als die Wunschdestination des Offensivspielers, gleich mehrere Klubs aus der höchsten Spielklasse im Nachbarland sollen an einer Verpflichtung Havels interessiert sein.

Vertrag bis 2028

Um welche Vereine es sich hierbei handelt, ist nicht übermittelt.

Fest steht, dass der Ex-U21-Nationalspieler in Hartberg noch bis Juni 2028 Vertrag hat. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.at" derzeit auf zwei Millionen Euro.

Im Sommer 2024 stieß Havel zunächst leihweise vom LASK in die Oststeiermark, erst im März zog Hartberg dann die Kaufoption.

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