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ÖFB-Legionär muss 1860 München verlassen

Der Vertrag mit dem Verteidiger wird in der bayrischen Landeshauptstadt nicht verlängert. Dabei ist er dort sogar Stammspieler.

ÖFB-Legionär muss 1860 München verlassen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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2024 wechselte Raphael Schifferl von seinem Heimatverein WAC nach Deutschland zum TSV 1860 München. Dort konnte sich der ehemalige Bundesliga-Profi in der 3. Liga durchsetzen.

Für dem 26-Jährigen endet im Sommer aber das Abenteuer beim Traditionsverein. Wie Geschäftsführer Manfred Paula in einem Interview mit dem Verein verrät, wird der Vertrag des Wolfsbergers nicht mehr verlängert.

ÖFB-Trio bei den Löwen

Ebenso werden die Arbeitspapiere von Maximilian Wolfram, Morris Schröter, David Philipp, Thore Jacobsen und Jesper Verlaat nicht ausgedehnt.

Die Münchner sind aktuell Achter, der Aufstieg kann so gut wie abgeschminkt werden. Es fehlen vier Spieltage vor Schluss elf Punkte.

Mit Loris Husic und Manuel Pfeifer stehen zwei weitere Österreicher im Kader der Löwen.

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