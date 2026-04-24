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Leipzig: ÖFB-Star soll gehalten werden

Die Rasenballer wollen den Horner unbedingt an Bord halten, für einen Transfer wäre wohl eine hohe Summe nötig.

Leipzig: ÖFB-Star soll gehalten werden Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Christoph Baumgartner hat sich in der laufenden Saison bei RB Leipzig so richtig durchgesetzt. Mit 16 Treffern und acht Assists in 33 Spielen weiß der Horner zu überzeugen.

Entsprechend würdigt dies auch der Klub. Wie "Sky" berichtet möchten die Rasenballer den ÖFB-Star im Sommer trotz Interesse anderer Vereine nicht abgeben. Für einen Transfer sei ein "extrem hohes Angebot" vonnöten.

Zuletzt sogar Kapitän

Der Marktwert des Nationalspielers stieg zuletzt auf 30 Millionen Euro. Baumgartner selbst hält den Transferrekord für einen österreichischen Spieler, wechselte 2023 aus Hoffenheim für 25,5 Millionen nach Leipzig. Bei einem Abgang wäre wohl sein eigener Rekord fällig.

In knapp drei Jahren verbucht Baumgartner bisher 116 Einsätze für RB Leipzig. Zuletzt führte er erstmals das Team als Kapitän auf den Platz >>>

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