Kurz vor Abschluss: Grimaldo vor Wechsel zu spanischem Topklub

Alejandro Grimaldo steht kurz vor einem Abgang von Bayer 04 Leverkusen.

Laut der spanischen "Marca" soll sich der 30-Jährige mit Atletico Madrid geeinigt haben und auch zwischen den beiden Vereinen soll nicht mehr viel fehlen.

Als Ablöse sollen rund 25 Millionen Euro im Raum stehen. Der Transfer könnte bereits in den kommenden Tagen offiziell gemacht werden.

Schlüsselspieler bei Meisterschaft

Grimaldo wechselte vor drei Jahren von Benfica nach Leverkusen. Als absoluter Schlüsselspieler hatte er entscheidenden Anteil an der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Ingesamt absolvierte er 145 Spiele für die "Werkself", dabei erzielte er 30 Tore und 45 Vorlagen.