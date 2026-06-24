NEWS

Kurz vor Abschluss: Grimaldo vor Wechsel zu spanischem Topklub

Mit dem Spieler soll sich der Klub bereits geeinigt haben und auch die Vereine stehen kurz davor.

Kurz vor Abschluss: Grimaldo vor Wechsel zu spanischem Topklub
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Alejandro Grimaldo steht kurz vor einem Abgang von Bayer 04 Leverkusen.

Laut der spanischen "Marca" soll sich der 30-Jährige mit Atletico Madrid geeinigt haben und auch zwischen den beiden Vereinen soll nicht mehr viel fehlen.

Als Ablöse sollen rund 25 Millionen Euro im Raum stehen. Der Transfer könnte bereits in den kommenden Tagen offiziell gemacht werden.

Schlüsselspieler bei Meisterschaft

Grimaldo wechselte vor drei Jahren von Benfica nach Leverkusen. Als absoluter Schlüsselspieler hatte er entscheidenden Anteil an der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Ingesamt absolvierte er 145 Spiele für die "Werkself", dabei erzielte er 30 Tore und 45 Vorlagen.

Schon vergessen? Diese Stars kickten für Barca!

Rüstü Recbar #1
Edgar Davids #3

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Sturm Graz kassiert offenbar Absage von Abwehr-Mann

Sturm Graz kassiert offenbar Absage von Abwehr-Mann

International
41
Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Muslics Schalke einigt sich mit Ex-FAK und -Salzburg-Kicker

Deutsche Bundesliga
7
Schreckt Jürgen Klopp Oliver Glasner ab?

Schreckt Jürgen Klopp Oliver Glasner ab?

Deutsche Bundesliga
5
TSG Hoffenheim: Schicker holt wohl Stürmer-Wunderkind

TSG Hoffenheim: Schicker holt wohl Stürmer-Wunderkind

Deutsche Bundesliga
2
Xaver Schlager: Diesen Topklubs wurde der ÖFB-Star wohl angeboten

Xaver Schlager: Diesen Topklubs wurde der ÖFB-Star wohl angeboten

Serie A
28
Christian Gratzeis Sohn spielt bei Bundesligist vor

Christian Gratzeis Sohn spielt bei Bundesligist vor

Bundesliga
2
Einigung erzielt: Bidstrup-Abgang ist fix

Einigung erzielt: Bidstrup-Abgang ist fix

Bundesliga
56

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid Alejandro Grimaldo Transfermarkt Gerüchteküche