Uli Hoeneß bestätigt wohl Bayern-Verbleib von ÖFB-Star

Konrad Laimer und der FC Bayern München gehen in die Verlängerung!

Das deutete Ehrenpräsident und Vereinspatron Uli Hoeneß am Dienstag bei einer Veranstaltung an, wie "SPORT1" berichtet.

Damit enden wochenlange Verhandlungen zwischen Klub und Spieler über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrages.

Absoluter Stammspieler

Laimer wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München. Dort hat sich der variabel einsetzbare ÖFB-Nationalspieler zu einer tragenden Säule entwickelt. In der abgelaufenen Saison stand er in 47 Spielen auf dem Platz, steuerte dabei drei Tore und 13 Vorlagen bei.

Aktuell weilt der 29-Jährige mit dem ÖFB-Team bei der FIFA WM in den USA, Kanada und Mexiko. Am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht das abschließende Gruppenspiel gegen Algerien an.